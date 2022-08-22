В волгоградских кинотеатрах пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

Фото: Администрация Волгоградской области

Волгоградская область присоединится к ежегодной акции «Ночь кино», которая приурочена ко Дню российского кино. В этом году она пройдет 27 августа. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете культуры Волгоградской области, волгоградцы бесплатно смогут посмотреть отечественные фильмы на 23-х площадках региона.

В волгоградских кинотеатрах бесплатно покажут 3 российских кинофильма, которые выходили в прокат в 2021-2022 годах. Волгоградцы смогут посмотреть картины «Чемпион мира», «Пара из будущего» и сказку «Последний Богатырь: Посланник Тьмы».

- Показы будут организованы в кинотеатрах Клетского, Старополтавского, Ольховского, Серафимовичского, Руднянского, Еланского, Киквидзенского, Камышинского, Ленинского, Новоаннинского, Кумылженского, Быковского, Алексеевского, Среднеахтубинского, Фроловского, Котовского районов, Михайловки и Волжского, - отметили в комитете культуры региона.

Под открытым небом фильмы покажут в Комсомольском парке в Жирновске, в ЦПКиО Котельниково, на центральной площади Дубовки. В Волгограде «Ночь кино» пройдет в Красноармейском районе – в парке 50 лет Октября и на площади перед центром народного творчества.