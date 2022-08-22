В Волгограде на Мамаевом кургане развернули 60-метровый триколор

День флага РФ отметили флешмобом в Волгограде. Фото: Музей-заповедник «Сталинградская битва».

В Волгограде в День флага РФ развернули 60-метровый триколор на главной высоте России. В флешмобе на Мамаевом кургане приняли участие сотни молодых волгоградцев. Волонтеры и юнармейцы пронесли огромное полотнище по ступеням и между стен-руин встали в форме буквы «V». В мероприятии приняли участие около 500 человек, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Напомним, в День Государственного флага РФ, патриотические акции и концерты пройдут во всех районах области. В Волгограде праздничный день 22 августа 2022 года завершится концертом, огненным шоу и салютом в ЦПКиО (подробности).

Также 22 августа 2022 в 18.00 на Круглой площади Комсомольского сада пройдет праздничный концерт, а с 19.00 в парке устроят опен-эйр по сальсе, бочате, хастлу и кизомбе.