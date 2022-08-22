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Происшествия22 августа 2022 10:56

В Волгограде задержали группу кредитных мошенников

Супруги разработали свою схему, открыли офисы и наняли работников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Это не последние задержания по делу.

Это не последние задержания по делу.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе со следователями задержали семь участников преступной группы, которая занималась мошенничеством в сфере кредитования. От их действий пострадали более ста человек, сообщила сайту volgograd.kp.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Сейчас пятерых подозреваемых по делу о мошенничестве взяли под стражу, еще у двоих - обязательства о явке, - сообщила Ирина Волк.

Как установили полицейские, преступную схему разработали в 2020 году двое супругов. Вместе с сообщниками они зарегистрировали несколько компаний, открыли офисы в разных районах Волгограда. Работники этих компаний использовали базу данных кредитных брокеров и обзванивали тех, кому банки отказали в кредите. Волгоградцам обещали гарантию выдачи займа, но сначала нужно было оплатить услуги консультантов. Но кредит клиенты компании в итоге не получали, так как никаких договоренностей с банками у мошенников не было. Так аферисты обманули более ста человек.

Во время обысков в офисах и в квартирах фигурантов дела изъяли бухгалтерские документы, черновики и диски, которые стали доказательствами. Расследование продолжается.