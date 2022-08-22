Более 1400 волгоградцев пострадали от укусов клещей

Клещи покусали почти полторы тысячи жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За весну и лето более тысячи волгоградцев пострадали от укусов клещей в парках, на дачах и в поле. По данным на 22 августа обратились к медикам 1419 пострадавших от клещей жителей области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Эти цифры не превышают среднемноголетних значений, – отмечают санитарные врачи.

Клещи в Волгоградской области переносят несколько опасных инфекций. В июне два человека заразились от них Крымской геморрагической лихорадкой. Среди пострадавших – жители Городищенского и Котельниковского районов.

Чтобы защититься от клещей волгоградцам советуют пользоваться специальными спреями на природе. Если же клещ все же присосался, не снимать его самим, а обратиться за помощью к медикам. Членистоногое можно проверить на наличие инфекций в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на Ангарской, 13Б (телефон – 88442-36-25-71) или следить за состоянием пострадавшего от укуса в течение двух недель.