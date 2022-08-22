Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 10:22

Более 1400 волгоградцев пострадали от укусов клещей

Крымской геморрагической лихорадкой заболели двое
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Клещи покусали почти полторы тысячи жителей региона.

Клещи покусали почти полторы тысячи жителей региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За весну и лето более тысячи волгоградцев пострадали от укусов клещей в парках, на дачах и в поле. По данным на 22 августа обратились к медикам 1419 пострадавших от клещей жителей области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Эти цифры не превышают среднемноголетних значений, – отмечают санитарные врачи.

Клещи в Волгоградской области переносят несколько опасных инфекций. В июне два человека заразились от них Крымской геморрагической лихорадкой. Среди пострадавших – жители Городищенского и Котельниковского районов.

Чтобы защититься от клещей волгоградцам советуют пользоваться специальными спреями на природе. Если же клещ все же присосался, не снимать его самим, а обратиться за помощью к медикам. Членистоногое можно проверить на наличие инфекций в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на Ангарской, 13Б (телефон – 88442-36-25-71) или следить за состоянием пострадавшего от укуса в течение двух недель.