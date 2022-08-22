Каждый пятый волгоградец получает зарплату выше средней по стране

Волгоградская область заняла 52-е место в России по зарплате Фото: Артем КИЛЬКИН

В России составили рейтинг регионов по уровню зарплат. Волгоградская область в нем заняла лишь 52-е место из 85 субъектов страны. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные «РИА-Рейтинг», в волгоградском регионе только 19,4% жителей получают заработную плату выше средней по стране. И только 2,5% волгоградцев могут похвастаться тем, что их зарплата выше двух средних по России.

Среди субъектов Южного федерального округа выше всех в рейтинге располагается Астраханская область – на 38-м месте. В регионе 24,3% работников имеют зарплату выше средней и 4,4% жителей – больше двух средних. Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край и Калмыкия занимают места ниже Волгоградской области.

Возглавили рейтинг северные регионы. Самая высокая доля жителей, у которых зарплата выше средней, в Ямало-Ненецком автономном округе – 71,9%. И у 33,5% работников там зарплата превышает две средних по стране. Также в тройке Чукотский автономный округ с показателями 59,3% и 22%, а также Ненецкий автономный округ – 58,5% и 23,6%. Последнее 85-е место в рейтинге заняла Ивановская область, где у 9,7% жителей зарплата выше средней и 1,5% работников превышает две средних.