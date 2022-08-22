Волгоградец до смерти избил знакомого, ударившего свою сестру

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде возбудили уголовное дело на 52-летнего мужчину. 16 августа он был в гостях у своего знакомого по адресу улица Милиционера Буханцева, 38 в Ворошиловском районе. Там же была сестра хозяина квартиры. Трое распивали алкогольные напитки, во время застолья гость разозлился на знакомого, за то, что тот беспричинно ударил свою сестру. Волгоградец избил приятеля кулаками, нанося удары по голове. Хозяин квартиры упал без сознания, его оставили одного, сестра и мужчина ушли пить алкоголь в другое место. Только на следующий день женщина вернулась, увидев бездыханное тело брата, вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти волгоградца. Подозреваемый в убийстве был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», продолжается.