«Россети Юг» обеспечили электроэнергией оборудование для хранения и обработки зерновых в Волгоградской области

Фото: «Россети Юг»

Только в июле подключены 225 объектов общей мощностью порядка 7,7 МВт. Среди них энергооборудование предприятий сельского хозяйства.

В разгар уборочной страды энергетики обеспечили подключение к своим сетям 15 сельхозобъектов. Большая часть заявителей – крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием зерновых и овощей. Так, только в июле присоединены четыре зернохранилища, два зерноочистительных комплекса, два овощехранилища, линия по изготовлению комбикормов. Также специалисты «Россети Юг» обеспечили электроэнергией помещения для содержания крупного рогатого скота, торговый павильон для реализации сельскохозяйственной продукции и гаражи для ремонта сельхозтехники.

Для подключения сельскохозяйственных объектов энергетики построили около 2,5 км воздушных линий электропередачи и 6 комплектных трансформаторных подстанций. Общая мощность присоединенного оборудования составила 820 кВт.

Материал предоставлен «Россети Юг».