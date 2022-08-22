В Волжском неработающий муж ударил ножом супругу

Волжанку после нападения мужа госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волжском 21 августа в больницу госпитализировали 32-летнюю местную женщину. У нее было проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. О криминальном характере ранения медики сообщили полицейским. Они нашли и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий муж пострадавшей, который сознался в случившемся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Супруги во время застолья распивали алкогольные напитки. У них возникла ссора, разозленный муж схватил кухонный нож у ударил супругу в область живота. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Добавим, в Волгоградской области отмечается высокий уровень бытового насилия.