В Волгоградской области второй день подряд COVID-19 заразились более 400 человек

В Волгоградской области за сутки ковидом заразились 403 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом увеличилась очень быстро. Второй день кряду в регионе заразились более 400 жителей. 22 августа COVID-19 диагностировали у 403 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели за последние сутки в 100 раз меньше волгоградцев, чем заболели. Вылечились только 4 пациента.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

В регионе немного снизились темпы госпитализации больных с коронавирусом. За сутки в ковидные стационары попали 28 пациентов. На прошлой неделе госпитализировали примерно 60-80 человек в сутки. 22 августа в Волгоградской области от COVID-19 погиб один пациент. Скончалась 74-летняя жительница из Калачевского района, сообщили в областном федеральном штабе.

Среди 403 заболевших в понедельник 50 детей. В настоящее время от коронавируса в Волгоградской области, в том числе амбулаторно, лечатся 5733 человека.

За все время распространения ковида его подхватили 231 586 волгоградцев, выздоровели 218 953 человека. Скончались от коронавируса 6 900 жителей региона.