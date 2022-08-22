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Политика22 августа 2022 8:30

Под Волгоградом на Прудбое во время учений военные отразили химатаку

Они провели специальную обработку полигона
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Военные провели специальную обработку территории. Фото: ЮВО

Военные провели специальную обработку территории. Фото: ЮВО

Полигон под Волгоградом снова стал местом для масштабных учений. На Прудбое прошла тренировка войск радиационной, химической и биологической (РБХ) защиты южного военного округа. По легенде, военных мотострелков обстреляли из реактивных систем залпового огня с химическими боеприпасами.

Атаку сумели нейтрализовать благодаря новейшим авторазливочным станциям РС-14КМ и специальной обработке боевой техники.

Также термодымовые машины ТДА-3 создали приподнятую аэрозольную завесу для укрытия солдат. Ну а для того, чтобы незаметно поменять дислокацию, применили боковую дымовую завесу.

Всего в учениях задействованы десятки специалистов войск РБХ и 30 единиц военной техники.