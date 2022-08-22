Школы Волгоградской области успели подготовиться к 1 сентября

Волгоградские школы готовы встречать детей 1 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чуть больше недели осталось до начала нового учебного года. Школы Волгоградской области завершили активную подготовку к 1 сентября. Межведомственная комиссия сформировала паспорта и подтвердила готовность всех учебных учреждений и детских садов. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. Во всех школах торжественные линейки 1 сентября пройдут в обычном формате.

- По предварительным данным, общее количество обучающихся в школах и воспитанников в детских садах в этом году составит порядка 365 тысяч человек. Более 27,5 тысячи ребят пойдут в первый класс, - отметил глава региона.

Около 120 тысяч волгоградцев будут обучаться в учреждениях среднего специального и высшего образования.

Андрей Бочаров по итогам оперативного совещания поставил задачи своим заместителям. В преддверии и во время учебного процесса на особом контроле должна быть комплексная безопасность школьников и студентов. Около учебных заведений должны строго соблюдаться правила дорожного движения. Чиновников обязали вместе с полицейскими организовать дополнительные патрули на маршрутах детей.