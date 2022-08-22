Под Волгоградом мужчину нашли мертвым после ссоры с сожительницей

Следователи организовали проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Городищенском районе Волгоградской области женщина нашла мертвым своего сожителя. Они поссорились 13 августа, после чего 55-летний мужчина ушел из дома и пропал. Волгоградка не сообщала об этом в полицию, а искала сожителя сама. Его тело она обнаружила в лесном массиве около поселка Самофаловка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- Тело с вырожденными гнилостными изменениями без телесных повреждений и признаков насильственной смерти, - отметили в Следственном комитете.

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины.