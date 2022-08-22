В Волгограде главврачом больницы №5 назначен Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов. Фото: облздрав

В Волгограде назначили нового главного врача клинической больницы №5 в Краснооктябрьском районе. По предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при облздраве им стал Дмитрий Орлов, который ранее возглавлял детскую поликлинику №2 в Волжском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи, - рассказали в облздраве.

Напомним, бывший главврач больницы Ильича Константин Позднышев в июне 2022 года перешел в горбольницу №1 имени Фишера в Волжском. Больницей №5, которая в период пандемии стала главным ковидным госпиталем региона, он руководил пять лет.

Выпускник Волгоградского медуниверситета Дмитрий Орлов имеет специализации «Педиатрия» и «Анестезиология и реанимация». В свое время был замом главврача детской больницы №8 Волгограда, последние четыре года руководил детской поликлиникой №2 Волжского.