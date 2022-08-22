Волгоградские родители испытывают стресс перед 1 сентября

Родители волнуются перед 1 сентября больше, чем дети.

Начало учебного важный этап не только для детей, но в большей степени для родителей. Нужно побеспокоиться о тысячах мелочах: канцтоварах, одежде, букете для учителя, сборах на ремонт. Согласно опросу SuperJob, стресс перед 1 сентября испытывают 20 процентов родителей – и это только те, кто признались в этом. 21 процент планируют взять на этот день отпуск или отгул за свой счет. 23 процента надеются отпроситься на полдня.

Кстати, многие работодатели идут навстречу мамам и папам. 4 из 10 руководителей отпускают в этот день работников на линейки. Кто-то делает это официально, кто-то по устной договоренности.

В ходе опроса выяснилось, что мамы более беспокойные родители, особенно молодые и те, у кого ребенок ходит в младшую школу. Ну а папы подростков относятся в большинстве случаев к школьным хлопотам спокойно, видимо, считая детей самостоятельными.