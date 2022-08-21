Ротор побеждает в пятой игре подряд

В этой игре на счету Артема Максименко два мяча Фото: Екатерина СИМОХИНА

Начало первого тайма матча Ротора - Кубань Холдинг на чужом поле оказалось для подопечных Алексея Стукалова обескураживающим. На шестнадцатой минуте матча после верховой подачи ошибку на выходе допустил вратарь Ротора Никита Кокарев. После удачного отскока футболисту из Кубань Холдинга оставалось лишь направить мяч в пустые ворота. Однако спустя пять минут Илья Сафронов вовремя замкнул прострел с фланга и сравнял счет. Кстати, для Ильи Сафронова это уже третий мяч в последних двух играх. В целом первый тайм прошел с преимуществом футболистов из станицы Павловская, которые удачно стартовали в чемпионате и до очной встречи считались одним из конкурентов Ротора за выход в Первую лигу.

Второй тайм также начался с небольшим перевесом футболистов из Краснодарского края. Волгоградцы выглядели достаточно нервозно. В начале второй половины встречи защитникам вместе с голкипером пришлось отразить несколько опасных атак оппонентов. Тем не менее, на 60-ой минуте свой класс продемонстрировал Кирилл Родинов, влюбивший в себя болельщиков в игре против Биолога. Полузащитник здорово сместился в центр с фланга, обыграв по ходу двух оппонентов, и направил мяч точно в дальний верхний от вратаря угол ворот. 2:1 в пользу Ротора.

Игроки Кубань Холдинга в первой после пропущенного мяча атаке попытались сравнять счет и заработали угловой. Однако после розыгрыша стандарта защитники Ротора точно вынесли мяч на Артема Максименко, вышедшего на поле несколькими минутами ранее. Он выбежал один на один, послал мяч в сетку мимо вратаря Кубань Холдинга. После такого удара футболисты из станицы Павловская не смогли оправиться и пропустили еще два мяча. Четвертый гол на счету Ризвана Умарова. Точку в игре поставил Артем Максименко, оформив дубль. 5:1 в пользу Ротора. Волгоградцы возвращаются домой единоличными лидерами чемпионата. Для главного тренера сине-голубых Алексея Стукалова это уже пятая победа подряд.

В следующее воскресенье Ротор сыграет на "Волгоград Арене" с Аланией-2. Начало матча в 7 вечера.