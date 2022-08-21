В Волгограде отключат свет в одном районе

Воды не будет с 9 утра и до 17. Фото: Александр КУЛИКОВ

Совсем недавно волгоградцы пережили серьезный ураган. Энергетики до сих пор восстанавливают ЛЭП на некоторых участках. Многим пришлось пережить вечер при свечах с тающим холодильником. Но кроме экстренных отключений, которые заранее не предугадаешь, есть плановые, о которых предупреждают накануне. На этот раз без электричества останутся дома в одном районе.

С 9-00 утра до 17-00 22 августа не будет света в Дзержинском на улице Продольная от дома 137 до 165 по нечетной стороне и от дома 150 по 176 по четной стороне, также на улице Генерала Гурова, 2а и на улице Миусская от дома 33 до 67 по нечетной стороне и от дома 38 до 66 по четной. Также в список попал по этой же улице дом 66а.

Россти Юг приносят свои извинения за доставленные неудобства.