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Общество21 августа 2022 15:22

В Волгограде отключат свет в одном районе

Плановые работы затронут несколько улиц в Дзержинском районе
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Воды не будет с 9 утра и до 17.

Воды не будет с 9 утра и до 17.

Фото: Александр КУЛИКОВ

Совсем недавно волгоградцы пережили серьезный ураган. Энергетики до сих пор восстанавливают ЛЭП на некоторых участках. Многим пришлось пережить вечер при свечах с тающим холодильником. Но кроме экстренных отключений, которые заранее не предугадаешь, есть плановые, о которых предупреждают накануне. На этот раз без электричества останутся дома в одном районе.

С 9-00 утра до 17-00 22 августа не будет света в Дзержинском на улице Продольная от дома 137 до 165 по нечетной стороне и от дома 150 по 176 по четной стороне, также на улице Генерала Гурова, 2а и на улице Миусская от дома 33 до 67 по нечетной стороне и от дома 38 до 66 по четной. Также в список попал по этой же улице дом 66а.

Россти Юг приносят свои извинения за доставленные неудобства.