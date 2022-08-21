В Волгоград с понедельника вернется привычная жара и сушь

От жары лучше прятаться в тенечке или под зонтиком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцам 22 августа опять обещают жару больше 30 градусов. Волгоградский ЦГМС дал свой прогноз на ближайшую неделю.

Меньше недели длилось похолодание и пару раз шли дожди. И снова нас ждет засуха, ветер порывами до 13 метров в секунду. Не ураган, но приятного мало. В сочетании с песком и пылевыми бурями сомнительное удовольствие. Днем столбик термометра будет подниматься до +34, ночью опускаться до 22 градусов тепла.

В такую погоду врачи советуют пить больше воды, одевать одежду из натуральных тканей, избегать прогулок с 12 до 18 часов.