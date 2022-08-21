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Происшествия21 августа 2022 13:57

Волгоградец сядет почти на десять лет за смерть двух пассажиров в пьяной аварии

Он совершил ДТП на чужом авто
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Мужчине предстоит отсидеть 9 лет и 6 месяцев

Мужчине предстоит отсидеть 9 лет и 6 месяцев

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Новоаннинский районный суд вынес приговор волгоградцу, совершившему ДТП. Из-за мужчины погибли два человека.

Авария произошла 25 апреля 2022 года. 58-летний житель хутора Черкессовский Волгоградской области попросил у своего знакомого его «семерку» - покататься. Он взял с собой двух знакомых и помчался по дороге на хутор Деминский. При обгоне «Хендая» мужчина не справился с управлением и скатился в кювет. Машина перевернулась несколько раз. Пассажиры погибли на месте, горе-водителя отвезли на «скорой» в больницу с травмами. Экспертиза показала, что хуторянин был сильно пьян.

Суд изучил все обстоятельства аварии и вынес приговор. Волгоградец отсидит в колонии 9 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.