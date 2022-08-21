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Общество21 августа 2022 12:15

Работодатели задолжали волгоградцам 22 миллиона рублей

Эта сумма за последний месяц увеличилась
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
В Волгоградской области рост долгов по зарплате.

В Волгоградской области рост долгов по зарплате.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росстат опубликовал данные по стране о задолженности работодателей перед своими сотрудниками. В июле месяце она составила 732 миллиона рублей. Эта цифра постепенно уменьшается: работает прокуратура, трудинспекция, суды. Всего в нескольких регионах долги продолжают расти. К сожалению, Волгоградская область входит в их число. Работодатели недоплатили сотрудникам почти 23 миллиона рублей, и за месяц сумма увеличилась на 4 процента. В республике Крым многие ожидают своей зарплаты больше месяца. Когда жителям выплатят 37 миллионов – неизвестно, но идет активная работа с недобросовестными фирмами и предприятиями. В Ростовской области долг составляет 33 миллиона, но здесь наметилась стойкая тенденция к уменьшению – на 14 процентов в месяц. В ЮФО волгоградский регион в этом вопросе самый неблагополучный