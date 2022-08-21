В Волгоградской области в больницу с коронавирусом кладут в три раза больше пациентов, чем выписывают

Заболеваемость резко пошла вверх. Фото: облздрав

В Волгоградской области с 17 августа начался резкий рост заболевших коронавирусом. Если пять дней назад было 165 пациентов с таким диагнозом, то 21 августа уже 411 человек. У большинства волгоградцев болезнь протекает как обычная простуда: пару дней температура, боль в горле и сопли. Но есть и те, кому нужно лечение в стационаре. За сутки на больничной койке с диагнозом COVID-19 оказались 32 человека, а выписали всего 11. Летальных исходов нет.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом переболели 231 тысяча человек.

Врачи напоминают о необходимости вакцинации. Впереди учебный год, возвращение из отпуск. Заболеваемость вряд ли будет падать.