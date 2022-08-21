В Волгограде спасли беременную со смертельно опасным заболеванием

Жизнь маме и малышу спасала мальтидисциплинарная бригада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницу №1 Волгограда беременная волгоградка поступила с сильнейшими болями в районе живота. Врачи поставили диагноз – острая кишечная непроходимость. Необходимо было срочно решать проблему. Ведь летальность среди женщин в положении при таком заболевании достигает 50 процентов. Непроходимость сложно выявить на раннем этапе.

Женщина находилась на 33 неделе беременности.

- Консилиум специалистов принял решение о срочном хирургическом вмешательстве с одновременным досрочном оперативным родоразрешением, - сообщили в облздраве.

К бригаде хирургов присоединились гинеколог и неонатолог перинатального центра №2. Операция длилась 2, 5 часа. Мультидисциплинарной бригаде удалось спасти и маму, и ребенка. Женщина готовится к выписке, а малыш находится на реабилитации в горбольнице №5