На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский "Газель" перевернулась в кювете

Водитель "Газели" в аварии не пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария на ростовской трассе произошла около шести часов вечера в Суровикинском районе Волгоградской области. 52-летний водитель на ГАЗ 33022-03 ехал в сторону Ростова-на-Дону. Трасса была загруженной, машины шли сплошным потоком. Газелист не выдержал дистанцию до ближайшей легковушки: столкнулся с "Шевроле Ланос", и его от удара выбросило в кювет.

Травмы получил водитель иномарки, но от госпитализации отказался. Решил лечить ушибы дома. А вот водитель «Газели» не пострадал, хотя оказался в перевернувшемся авто.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.