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Происшествия21 августа 2022 8:44

В аэропорту Пулково по техническим причинам развернули рейс Санкт-Петербург-Волгоград

В наш город он прилетел с двухчасовым опозданием
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
В Волгограде самолет приземлился с двухчасовым опозданием

В Волгограде самолет приземлился с двухчасовым опозданием

Фото: Екатерина СИМОХИНА

20 августа ожидающим в аэропорту прилета рейса авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга пришлось изрядно поволноваться. Самолет, который должен был приземлиться в воздушной гавани в 18-05, оказался на волгоградской земле только в 20-23. Причиной стала задержка вылета из аэропорта Пулкова

Как сообщает телеграм-канал Aviaincedent, находясь на предварительном старте на взлетно-посадочной полосе пилот Суперджета сообщил о технической неисправности. Возникла необходимость вернуться на стоянку. Пассажиров на время вернули в предполетную зону, где они ждали устранение неполадок. Полет прошел нормально – инцидентов больше не было.