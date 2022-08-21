В Камышине три человек попали в больницу после аварии с джипом

Водитель превысил разрешенную скорость. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Камышине произошла 20 августа на улице Фабричная. 44-летний мужчина за рулем «УАЗ Патриот» около 8 вечера мчался в сторону улицы Каховская. Водитель слишком жал на газ. Он не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина врезалась в дерево. Передняя часть джипа сложилась гармошкой.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и его два пассажира 42-летний и 34-летний мужчины. Все они попали в больницу с многочисленными травмами.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.