В Волжском сбили подростка на пешеходном переходе

Подростка увезли на "скорой" в больницу. Фото: Тат Гаспарян

Авария в Волжском на улице Оломоуцкая произошла в половине десятого вечером. 21-летний парень на «четырнадцатой» ехал в сторону проспекта Дружбы. Молодой человек не заметил 16-летнего подростка, который начал переходить дорогу по «зебре». Светофора на этом участке не было. Водитель резко затормозил, но удара было не избежать. Мальчишка получил травмы.

На место вызвали сотрудников ГИБДД и «скорую». Медики увезли пострадавшего в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.