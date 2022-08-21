Волгоградец снял пылевую бурю в городе с высоты птичьего полета

Город размыт за стеной пыли. Фото: кадр с видео

В Волгограде вот уже несколько дней бушует ветер. И если 21 августа скорость ветра не выше 10 метров в секунду, то в минувшую пятницу разразилась настоящая пылевая буря. Тонны песка в воздухе принесло в областной центр со степных зон. Город оказался во власти стихии. Особенно хорошо было видно пылевое облако с левого берега Волги и сверху. С высоты птичьего полета областной центр показал Александр Блинков, который довольно часто радует волгоградцев видами любимого города. На этот раз зрители увидели окутанный пылью «коричневый» Волгоград. За облаком с трудом можно разглядеть здания. Автор наложил завораживающую тревожную музыку, что создает ощущение грядущего апокалипсиса.

- Местами скорость ветра превышает скорость коптера... и его уносит, - прокомментировал свое видео автор.

Пользователи оценили работу Александра: «пустыня пришла», «Казахстан наступает», «эффект Дубая».