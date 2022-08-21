Еще 96 инновационных центров «Точка роста» откроются в волгоградских школах

Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием. Фото: администрация Волгоградской области

Чтобы хорошо жить в будущем, необходимо вкладывать в развитие детей. Именно поэтому по всей области открывают ся специальные образовательные пространства «Точка роста». Они находятся в школах. Как сообщает администрация Волгоградской области, до конца года планируется открыть 96 подобных инновационных центров. Например, с сентября заработают центры сразу в пяти школах Дубовского района, в Нехаевском районе – в двух школах.

Для этого оборудуют кабинеты. В них делают перепланировку, ремонт, устраивают цифровые лаборатории по биологии, химии, физике. Уже закупили для этого ноутбуки, МФУ, конструкторы для практики блочного программирования, наборы по механике, робототехнике. Ребята могут заниматься дополнительно по направлениям «Занимательная биология», «Физика в задачах и экспериментах», «Химия вокруг нас», «Робототехника».

Всего в сельских школах в этом году будут работать уже 300 «Точек роста» в сельских школах.