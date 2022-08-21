Волгоградца будут судить за две найденные гранаты времен войны

Мужчине грозит срок до 5 лет. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полицейские города Котово Волгоградской области задержали 40-летнего местного жителя. В отношении него возбудили уголовное дело по статье незаконное хранение оружия.

Волгоградец особо не скрывал, что дома у него хранятся гранаты времен Великой Отечественной войны, которые он нашел во время раскопок на местах боев. Оружие он не сдал, как необходимо по закону, а хранил дома. Кто-то из недоброжелателей сообщил об этом в полицию, которая оперативно отреагировала на «сигнал». Во дворе дома силовики обнаружили гранаты. Эксперты сделали вывод: ручные осколочные гранты боевые и могу взорваться.

Свою вину мужчина признал. Ему предстоит суд. Санкции статьи предусматривают наказание на 5 лет.