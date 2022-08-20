Врач-токсиколог рассказал о тяжелых отравлениях дурманом в Волгограде

Пациентов от дурмана спасают в 25-й больнице. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Каждый год волгоградцы травятся дурманом или «травой дьявола». Часто это дети. О серьезной опасности отравления растением рассказал врач-токсиколог, заведующий центром острых отравлений больницы скорой медицинской помощи №25 Сергей Ларионов.

- Важно помнить, что красивый, изящный цветок, внешне похожий на лилию, ядовит целиком: от цветка до стебля, семян и плодов. Больше всего ядовиты именно плоды, в состав которых входят алкалоиды – вещества со спазмолитическими свойствами, - отмечает Сергей Ларионов.

Поэтому несмотря на красу, дурман не стоит высаживать на даче или во дворе. Ведь в его составе нейротоксическое и психотропное вещества. Порой семена пробуют не только дети, но и взрослые, которые желают испытать эйфорию. Но к чему хорошему это не приводит.

- Яд даже в малых количествах вызывает ярко выраженные галлюцинации. Среди первичных признаков отравления - быстрая речь, сухость слизистой оболочки рта, увеличение частоты сердечных сокращений до 100 – 120 ударов в минуту, - перечисляет врач.

Также после отравления дурманом появляются возбуждение, спутанность сознания, дезориентация в пространстве. Человек буквально теряет связь с реальностью и может нанести себя увечья или попасть под машину. Если в организме оказалось много яда, это может вызвать кому и остановку дыхания.

В больнице отравившегося дурманом прежде всего успокаивают медикаментами, чтобы он не причинил себе вреда. После вводят препараты, поддерживающие работу центральной нервной системы.

- В среднем лечение занимает около 5 дней. Полноценное восстановление работы сердечно-сосудистой системы занимает в среднем два-три месяца, подчеркивает токсиколог.