В Волгоградской области после шторма похолодает до 15 градусов

Видимость будет низкой из-за пылевой бури. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Третий день Волгоград и области во власти шторма, ливней, гроз и песчаной бури. После шторма в регионе похолодало. В ночь на воскресенье, 21 сентября 2022 года, температура воздуха опустится до 18-20 градусов, но днем по области будет жарко - плюс 27-32 градусов. При этом ветер не утихнет, порывы будут достигать скорости 15-20 метров в секунду еще два дня, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В районах Волгоградской области ночью снова пройдут дожди, но в Волгограде обойдется без существенных осадков, которые могли бы прибить к земле витающую в воздухе пыль. Ночью 21 августа в областном центре будет 18-20 градусов тепла, днем – до 31 градуса жары.