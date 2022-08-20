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Общество20 августа 2022 12:35

В Волгоградской области завершен ремонт моста через Медведицу

206 метров моста полностью обновили
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мост полностью обновили. Фото: АВО

Мост полностью обновили. Фото: АВО

В Жирновском районе в конце августа в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершили капитальный ремонт 206-метрового моста через реку Медведица, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Построенный в 1986 году мост до этого ни разу не видел капремонта, износилось и полотно, и опоры. В итоге подрядчик заменил подферменники и опоры, сделал новые деформационные швы, освещение, перила и ограждение. Заменили и асфальт на проезжей части.

В этом году в регионе также должны завершить ремонт моста через ВДСК возле Мариновки и моста в Даниловском районе через реку Рысь. Идет ремонт трех путепроводов и в Волгограде.