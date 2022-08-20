В Волгограде показали с высоты реконструкцию парохода «Гаситель»

После обновления сквера обновят и сам пароход-памятник. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На набережной в Ворошиловском районе Волгограда приступили к реставрации пожарного парохода «Гаситель». Под памятником волжским речникам разрушили покореженную временем чашу. Ход работ показал с высоты птичьего полета волгоградский видеограф Александр Максимов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно контракту, реконструкция памятника культурного наследия должна завершиться к концу 2022 года. К 80-летию победы в Сталинградской битве подрядчик должен полностью восстановить чашу, в которой стоит пароход, обновить облицовку и привести в порядок корпус судна.