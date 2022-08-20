В двух районах Волгограда отключат горячую воду в конце августа

Горячей воды не будет несколько дней.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В двух районах Волгограда в конце августа 2022 жители нескольких десятков улиц останутся без горячей воды и будут мыться в тазиках. Попадут под отключения с 22 августа жители Красноармейского района и с 23 августа - заполотновской части Центрального района. Горячую воду отключат на 3-4 дня на время гидравлических испытаний сетей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».
Греть воду подручными средствами жители Центрального района Волгограда будут с 23 по 25 августа 2022 года включительно. Готовить к зиме теплосети будут в следующих домах:
ул. Пархоменко, дома №8, 15, 17, 29- 35, 39-43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61 и 62
ул. Новороссийская, дома №16, 67, 67а и 77
ул. Двинская, дома №2, 2а, 7, 8-14, 11, 11а, 13, 13а, 18 и 20
ул. Невская, дома №4а, 6-18, 6а, 12а, 12б, 18а и 18б
ул. Ткачева, дома №3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11-17, 14-20, 15а, 16а и 18а
ул. Рокоссовского, дома №38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48а, 48-60, 52а и 58а
ул. Днестровская, дома №2а, 12, 12б, 14а и 14б
ул. Хиросимы, дома №1, 4, 6, 7-15, 7а, 8, 8а, 14, 15а, 16 и 20
ул. Селенгинская, дома №9, 11 и 16
ул. Нурадилова, 7.
В Красноармейском районе Волгограда отключения горячей воды продлятся с 22 по 26 августа 2022 года и затронут дома на улицах:
ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43
ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28
ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41
ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10
ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15
ул. Светлоярская, 46
ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а
ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а
ул. Голубева, 1а, 3
ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65
пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26
ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31
ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16
пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105
пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55
ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а
ул. Я.Коласа, 24
ул. Моцарта, 17а
ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а
ул. Копецкого, 1а, 10
ул. Мачтозаводская, 122, 124
ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9
ул. 2-я Динамовская, 6а, 7