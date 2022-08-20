В двух районах Волгограда отключат горячую воду в конце августа

Горячей воды не будет несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух районах Волгограда в конце августа 2022 жители нескольких десятков улиц останутся без горячей воды и будут мыться в тазиках. Попадут под отключения с 22 августа жители Красноармейского района и с 23 августа - заполотновской части Центрального района. Горячую воду отключат на 3-4 дня на время гидравлических испытаний сетей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

Греть воду подручными средствами жители Центрального района Волгограда будут с 23 по 25 августа 2022 года включительно. Готовить к зиме теплосети будут в следующих домах:

ул. Пархоменко, дома №8, 15, 17, 29- 35, 39-43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61 и 62

ул. Новороссийская, дома №16, 67, 67а и 77

ул. Двинская, дома №2, 2а, 7, 8-14, 11, 11а, 13, 13а, 18 и 20

ул. Невская, дома №4а, 6-18, 6а, 12а, 12б, 18а и 18б

ул. Ткачева, дома №3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11-17, 14-20, 15а, 16а и 18а

ул. Рокоссовского, дома №38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48а, 48-60, 52а и 58а

ул. Днестровская, дома №2а, 12, 12б, 14а и 14б

ул. Хиросимы, дома №1, 4, 6, 7-15, 7а, 8, 8а, 14, 15а, 16 и 20

ул. Селенгинская, дома №9, 11 и 16

ул. Нурадилова, 7.

В Красноармейском районе Волгограда отключения горячей воды продлятся с 22 по 26 августа 2022 года и затронут дома на улицах:

ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10

ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15

ул. Светлоярская, 46

ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19

ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24

ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а

ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а

ул. Голубева, 1а, 3

ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65

пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26

ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16

пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105

пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а

ул. Я.Коласа, 24

ул. Моцарта, 17а

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а

ул. Копецкого, 1а, 10

ул. Мачтозаводская, 122, 124

ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7