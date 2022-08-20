На 30% за сутки выросла заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области

Число ковидных больных растет с каждым днем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области резко растет заболеваемость COVID-19, что очень беспокоит жителей региона. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки на 20 августа 2022 количество заразившихся выросло сразу на 30,1% и составило 372 человека, в ковидных отделениях поликлиник большие очереди, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

При этом количество выписанных по выздоровлению в десятки раз ниже – вышли с больничного за сутки всего 14 человек. Попали в больницы в пятницу 57 пациентов с коронавирусом. Всего лечатся от ковида в Волгоградской области на сегодня 4935 пациентов. При этом летальных исходов за прошедшие 24 часа медики не зафиксировали.