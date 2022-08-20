В Волгоградской области восстановили электроснабжение после урагана

Ветер, грозы и ливни повредили энергообъекты. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из-за штормового ветра и ливня 18 и 19 августа 2022 пострадали несколько районов Волгоградской области и Волгоград. Ветер ломал деревья, обрывал провода и оставил без электричества десятки тысяч человек. За сутки энергетики восстановили энергоснабжение в пяти пострадавших районах. К утру 20 августа бригады устранили нарушения Старополтавском, Среднеахтубинском, Быковском, Палласовском и Николаевском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг» – «Волгоградэнерго».

Работать энергетикам пришлось в различных точках день и ночь напролет, причем в непростых условиях. Им мешали песчаная буря и сильный ветер. Задействовали в аварийно-восстановительных работах 42 оперативные бригады, 96 человек и 47 единиц спецтехники.

Напомним, отключения света в Волгоградской области начались из-за обрушившегося на регион вечером 18 августа шторма, ветра, который дул со скоростью 25 метров в секунду, гроз и ливней. На следующий день во власти непогоды оказалось Заволжье.