Салют 22 августа 2022 в Волгограде: когда начнется и где смотреть

Салют устроят в ЦПКиО. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 2022 года будут отмечать во всех районах Волгоградской области. В Волгограде в понедельник устроят несколько флешмобов, концерты, файершоу и фейерверк. Начнется праздничный салют в Волгограде в ЦПКиО 22 августа 2022 ровно в 22.00, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Посмотреть салют в ЦПКиО 22 августа 2022 года в Волгограде можно будет из любой точки Центрального парка культуры и отдыха. Фейерверк устроят на берегу Волги, так что увидеть его можно будет и с рокадной дороги, и из-за Волги, и из окон высоток. Продлится праздничный салют 3,5 минуты. Перед этим в парке волгоградцев ждет развлекательная программа. В 18.00 начнется концерт, в 21.00 - огненное шоу, а в 20.00 начнется фейерверк.

Кроме того, 22 августа 2022 в 18.00 начнется концерт оркестра русских народных инструментов имени Калинина ив парке «Семейный» Дзержинского района. Также концерты в День флага в Волгограде пройдут в парке Гагарина на Красном.