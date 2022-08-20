Под Волгоградом многодетная мать проломила голову и сожгла лицо приревновавшему любовнику

Женщине грозит серьезный срок. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Алексеевском районе 44-летний мужчина обвинил свою сожительницу в неверности. Разгорелись нешуточные страсти. Ссора на почве ревности едва не завершилась трагедией. 26-летняя многодетная мать проломила голову любовнику металлическим прутом, а затем плеснула ему лицо уксусной кислотой. Теперь женщине придется ответить за причинение тяжких телесных повреждений. Расследование завершено, дело передано в суд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Как установили следователи, ссора между сожителями произошла 24 апреля 2022 года в доме сожителей в хуторе Самолшинский. Не убедив любовника в своей верности, мать четверых детей дважды ударила мужчину металлическим прутом по голове и облила его кислотой. Приревновавший любовник получил открытый перелом черепа и химический ожог лица и тела.

Свою вину волгоградка признала. Поэтому, учитывая наличие четырех маленьких детей, женщину до суда оставили под подпиской о невыезде.