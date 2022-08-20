Под Волгоградом в вылетевшей в кювет иномарке пострадала женщина

Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Иномарка вылетела в кювет утром в пятницу на 721 километре московской трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. 30-летний водитель превратившегося в груду металла «Форд Фокус» остался цел, а вот его 46-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Пострадавшую с места ДТП увезли в больницу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

По предварительным данным, водитель «Форда» ехал в сторону Волгограда. В какой-то момент он не рассчитал скорость и не справился с управлением. Автомобиль зацепил обочину, а затем вылетел на встречку и оказался в кювете.