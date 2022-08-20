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Общество20 августа 2022 6:29

В Волгограде выпустили из колонии больного раком заключенного

В 2015 году его приговорили к 10 годам в колонии строгого режима
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчине скостили срок из-за болезни.

Мужчине скостили срок из-за болезни.

Фото: Семен ШПАК

Дзержинский райсуд Волгограда удовлетворил ходатайство больного раком осужденного и выпустил его из колонии строгого режима из-за тяжелого заболевания. Мужчина в 2015 году получил срок 10 лет за убийство, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

В суде врач колонии подтвердил, что у заключенного онкозаболевание. При этом состояние его здоровья сильно ухудшается. Рак требует лечения, которое невозможно в стенах колонии. Поэтому мужчину освободили. Постановление суда еще не вступило в силу.