Экс-судью из Волгограда обвиняют в серии мошенничеств со страховыми компаниями и выплатами на 6 млн

Все это судья проделывала, используя свое служебное положение. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей судьи Ворошиловского района Олеси Дорошенко. 41-летнюю служительницу Фемиды обвинили в целой серии мошенничеств, которые она провернула, используя свое служебное положение и влияя на вынесение служебных решений в свою пользу. Вывести даму на чистую воду удалось сотрудникам регионального УФСБ, а следователи СК провели предварительное следствие и собрали доказательства вины Дорошенко.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, экс-судье вменяют 3 эпизода мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения, которые она совершила в составе группы. Плюс к этому мошенничество при получении выплат, 4 эпизода мошенничества в сфере страхования, посредничество во взяточничестве, 5 эпизодов воспрепятствования осуществлению правосудия, вынесение судьей заведомо неправосудного решения. Список огромный, все это мошенница проделывала, используя свое служебное положение, и, как минимум 2 года, с 2015 по 2017 все это удивительным образом сходило ей с рук.

Если конкретно, Олеся Дорошенко вместе со своим сожителем была участницей преступной группы, которая занималась инсценировкой ДТП и последующим взысканием ущерба со страховых компаний. Этого ей показалось мало, она обманула еще и администрацию Волгограда, незаконно получая из бюджета компенсации за найм жилого помещения. Ущерб городской казне составил почти 654 тысячи рублей. В общей сложности по всем эпизодам преступлений она причинила ущерб в 6 миллионов. Только в 2018 году из-за дисциплинарного проступка ее отстранили от должности. Ущерб она до сих пор не возместила.

- Свою позицию относительно предъявленного обвинения фигурант уголовного дела высказывать отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, - пояснили в прокуратуре. Теперь она ожидает суда.