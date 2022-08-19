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Происшествия19 августа 2022 15:44

Экс-судью из Волгограда обвиняют в серии мошенничеств со страховыми компаниями и выплатами на 6 млн

Вместе с сожителем она обманывала страховые компании, взыскивая ущерб за подставные ДТП
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Все это судья проделывала, используя свое служебное положение.

Все это судья проделывала, используя свое служебное положение.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей судьи Ворошиловского района Олеси Дорошенко. 41-летнюю служительницу Фемиды обвинили в целой серии мошенничеств, которые она провернула, используя свое служебное положение и влияя на вынесение служебных решений в свою пользу. Вывести даму на чистую воду удалось сотрудникам регионального УФСБ, а следователи СК провели предварительное следствие и собрали доказательства вины Дорошенко.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, экс-судье вменяют 3 эпизода мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения, которые она совершила в составе группы. Плюс к этому мошенничество при получении выплат, 4 эпизода мошенничества в сфере страхования, посредничество во взяточничестве, 5 эпизодов воспрепятствования осуществлению правосудия, вынесение судьей заведомо неправосудного решения. Список огромный, все это мошенница проделывала, используя свое служебное положение, и, как минимум 2 года, с 2015 по 2017 все это удивительным образом сходило ей с рук.

Если конкретно, Олеся Дорошенко вместе со своим сожителем была участницей преступной группы, которая занималась инсценировкой ДТП и последующим взысканием ущерба со страховых компаний. Этого ей показалось мало, она обманула еще и администрацию Волгограда, незаконно получая из бюджета компенсации за найм жилого помещения. Ущерб городской казне составил почти 654 тысячи рублей. В общей сложности по всем эпизодам преступлений она причинила ущерб в 6 миллионов. Только в 2018 году из-за дисциплинарного проступка ее отстранили от должности. Ущерб она до сих пор не возместила.

- Свою позицию относительно предъявленного обвинения фигурант уголовного дела высказывать отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, - пояснили в прокуратуре. Теперь она ожидает суда.