В Волгоградской области ветер валит деревья и срывает крыши

Автовладельцы подсчитывают ущерб от разгула стихии: дерево упало на машину в Котово.

Если накануне Волгоград накрыл сильный дождь и город превратился в большой водоем, то сегодня, 19 августа, город во власти ветра. Мегаполис накрыла пыльная буря. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Самым слабым звеном оказались деревья. Они падают на проезжие части, автомобили, детские площадки. Где-то гиганты вырывает с корнем. Страдает и непрочная крыша.

Особенно много пострадавших автомобилистов в Волжском. В соцсетях делятся фотографиями побитых авто. Дерево упало на «Хендай» по улице Космонавтов 29, еще одно рухнуло на «буханку» в 18 микрорайоне. В Новоаннинском районе упавшая ветка тополя перегородила дорогу по улице Мира, а с одного из балконов ветер сорвал крышу. В Котово огромный тополь вырвало с корнем. К счастью, дерево упало не на дорогу, никто не пострадал.

Также ветер оборвал провода во многих населенных пунктах. Особенно пострадал поселок Средняя Ахтуба. Там порывом ветра выведена из строя система электроснабжения. Люди остались без света. Сидят без электричества и десятки домов в самом Волгограде.

МЧС по Волгоградской области еще раз напоминает о мерах безопасности в непогоду: не оставляйте авто возле шатких рекламных конструкций и под деревьями. Оставайтесь дома в непогоду.