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Общество19 августа 2022 13:25

В Волгоградской области отмечен высокий уровень домашнего насилия

У нас самое большое число убийств в семье среди регионов ЮФО
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области высокий уровень домашнего насилия

В Волгоградской области высокий уровень домашнего насилия

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По России в Волгоградской области оказалась одна из сложных ситуаций с домашним насилием. Среди регионов Юга страны в волгоградских семьях наибольшее число убийств. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru на портале «Алгоритм света», с 2011 по 2019 год в Волгоградской области было вынесено 214 приговоров по бытовому насилию. Такая статистика свидетельствует о высоком уровне домашнего насилия.

Инфографика "Алгоритма света"

Инфографика "Алгоритма света"

В статистике учитывались убийства женщин, которые совершили супруги, сожители, бывшие партнеры, родственники. Причем жертвами становятся также мамы, бабушки, сестры. С 2011 по 2019 год анализировались приговоры по уголовным делам за убийства, в которых специалисты «Алгоритма света» выявляли ключевые слова, которые подтверждали бытовое насилие.