В сметане «Любимый город» нашли растительные жиры и масла

Оптовые покупатели данной партии товаров должны изъять ее из оборота. Фото: Алексей КОПАЕВ

Когда мы покупаем продукты в магазине, то ориентируемся на состав на упаковке. Особенно это касается молочной продукции. Большинство предпочитает товары из настоящего молока, а не из заменителей. Но не все предприятия добросовестно выполняют требования закона. В сметане "Любимый город", на упаковке которой было указано ,что она сделана из сливок, нашли растительные масла и жиры на растительной основе. Проверкой занимался Россельхознадзор, который отправил пробы продукции в лабораторию. Всего не соответствует техническому регламенту 11 тонн продукции. В основном она реализовывалась в фирменных магазинах молочного завода из Камышина.

- Управлением Россельхознадзора в адреса получателей и производителя фальсифицированной продукции направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства, - сообщили в ведомстве.

Ну а предприятие в ближайшее время ждет совместная проверка Россельхознадзора и прокуратуры. Возможно, это не единственное нарушение.