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Общество19 августа 2022 12:26

В сметане «Любимый город» нашли растительные жиры и масла

Россельхознадзор планирует выездную масштабную проверку на предприятии
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Оптовые покупатели данной партии товаров должны изъять ее из оборота.

Оптовые покупатели данной партии товаров должны изъять ее из оборота.

Фото: Алексей КОПАЕВ

Когда мы покупаем продукты в магазине, то ориентируемся на состав на упаковке. Особенно это касается молочной продукции. Большинство предпочитает товары из настоящего молока, а не из заменителей. Но не все предприятия добросовестно выполняют требования закона. В сметане "Любимый город", на упаковке которой было указано ,что она сделана из сливок, нашли растительные масла и жиры на растительной основе. Проверкой занимался Россельхознадзор, который отправил пробы продукции в лабораторию. Всего не соответствует техническому регламенту 11 тонн продукции. В основном она реализовывалась в фирменных магазинах молочного завода из Камышина.

- Управлением Россельхознадзора в адреса получателей и производителя фальсифицированной продукции направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в рамках действующего законодательства, - сообщили в ведомстве.

Ну а предприятие в ближайшее время ждет совместная проверка Россельхознадзора и прокуратуры. Возможно, это не единственное нарушение.