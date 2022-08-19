В Волгограде судебные приставы арестовали имущество санатория «Эльтон-2»

Предприятие задолжало 125 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгоградской области судебные приставы наложили арест на имущество Санатория Эльтон-2. Причина – накопившиеся долги предприятия. По данным ФССП по Волгоградской области, у предеприятие 125 миллионов неоплаченных налогов. Стоимость арестованного имущества гораздо выше – 255 миллионов.

Неприятности с ФНС у санатория начались несколько лет назад. Руководителя обвинили в уходе от уплаты налогов в 2016 и в 2019 году. По данным прокуратуры, компания уменьшила доходы, чтобы снизить налоги. Сейчас идут суды над директором. Тем временем, иски к ООО направили и Пенсионный фонд, и Сбербанк, и даже частная юридическая фирма. Причина у них одна долги. Предприятие задолжало очень многим.

Правда, нынешнее руководство «Эльтон-2» направило встречные иски на судебного пристава, который вел их дело и на налоговую инспекцию. По их мнению, действия этих ведомств незаконны и они собираются оспаривать их решения в суде.