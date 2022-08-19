Группа «Кино» ждет волгоградцев на своем выступлении на «ParkSeason Fest»

Кадр с видео vk.com/kino.band.official

Меньше месяца остается до долгожданного музыкального фестиваля «ParkSeason Fest» в Волгограде, который уже неоднократно переносился. В преддверии крупного мероприятия его участники, музыканты группы «Кино», записали видео с приглашением посетить их выступление на «Волгоград Арене». К волгоградцам обратились продюсер коллектива, сын Виктора Цоя Александр, бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, гитарист Дмитрий Кежватов.

Легендарная группа «Кино» возобновила свою гастрольную деятельность и спустя более чем 30 лет едет в тур. В Волгограде она выступит впервые после воссоединения. На фестивале «ParkSeason Fest» будет звучать настоящий голос Виктора Цоя, который был оцифрован с записей. Музыканты будут играть вживую.

- Для гостей фестиваля прозвучат такие хиты, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», «Кончится лето», «В наших глазах», «Красно-желтые дни» и другие, - рассказали сайту volgograd.kp.ru организаторы фестиваля.

Большое музыкальное мероприятие на «Волгоград Арене» пройдет 17 сентября. На сцене в чаше стадиона также выступят Григорий Лепс, «Сплин», Вячеслав Бутусов, «Кирпичи», «Bad balance», «В чем дело?».