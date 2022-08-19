Роспотребнадзор по Волгоградской области нашел плесень и ненатуральный состав в хлебе и печенье

Большинство проб хлеба и печенья соответствует нормам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роспотребнадзор контролирует качество практически всей продаваемой волгоградцам продукции. На этот раз ведомство отчиталось по проверкам хлебобулочных издейлий и кондитерки. За полгода специалисты провели 26 ревизий, в ходе которых взяли 273 пробы.

Смотрели их по химическому составу, по физико-химическим показателям, по микробиологической загрязненности. Из общего числа не соответствовали норме 1,1 процента проб по микробиологии и 0,4 проб по химическим показателям. То есть где-т она товаре была плесень, а где-то состав не соответствовал СанПиНу.

Также среди замечаний: нарушение поточности технологических операций, высокий уровень шума работы пекарни, работа пекарни без туалета для персонала и посетителей, реализация товара без упаковки.

На всех нарушителей составили административные протоколы, сумма штрафов превысила 60 тысяч рублей.