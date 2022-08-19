В волгоградском «Орленке» по предложению ребят появится стадион, амфитеатр и палаточный городок

В последние годы в Орленке построили много нового, в том числе шахматный клуб. Фото: администрация Волгоградской области.

В волгоградском детском лагере «Орленок» уже несколько лет продолжается модернизация: обновили многие корпуса, бассейн, сделали скалодром и веревочный парк, оборудовали новые стройплощадки. Обсудить с детьми дальнейшее преображение любимого многими места отдыха в пятницу, 19 августа, заехал губернатор Андрей Бочаров. И пообещал детям, что обновление детского учреждения в Красноармейском районе будет продолжено.

- Нам нужно сделать современный центр, - объявил Бочаров. И спросил ребят, чего им самим не хватает в «Орленке». По итогам общения решили, что в лагере нужно продумать строительство стадиона – он нужен не только для занятий спортом, но и проведения мероприятий. Также здесь может появиться амфитеатр и палаточный городок. Как уточнили в пресс-службе администрации области, пока непонятно, будут ли это традиционные палатки или модульные конструкции.

Также глава региона пообещал, что в «Орленок» ежегодно будут приглашать на отдых ребят с Донбасса. Сейчас здесь отдыхает несколько школьников из ЛНР.