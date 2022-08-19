Центр Волжского залило водой из-за коммунальной аварии

Фото: Администрация Волжского

Утром 19 августа в центре Волжского произошла коммунальная авария. В районе площади Ленина прорвало трубу на теплосетях. Горячая вода начала заливать центральную часть города в Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского, на место аварии оперативно прибыли аварийные бригады. Во время ремонта трубопровод был обесточен, отключили подачу горячей воды в дома. Однако ее быстро вернули волжанам.

Оперативная бригада по прибытию на место выставила ограждения и приступила к устранению инцидента. На месте работает персонал аварийно-спасательное формирование. К 08:50 поврежденный участок отключен, восстановлена подача горячего водоснабжения потребителям в ближайшие дома, - сообщали в "Волжских тепловых сетях".

Отметим, Волжскому, как и Волгограду, накануне вечером также досталось из-за ливня. На улицах города-спутника из-за сильнейшего дождя образовались настоящие реки.