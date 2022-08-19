Изъятую у браконьеров в Волгограде пуму перевезли в зоопарк Деда Мороза в Великий Устюг

Пума обжилась на новом месте.

Несколько месяцев провела канадская пума в приюте для животных "Дино" в Волгограде. А 15 августа, наконец, обрела свой новый дом в филиале Московского зоопарке в Великом Устюге в вотчине Деда Мороза.

Экзотическое животное в приюте появилось весной при криминальных обстоятельствах. Ее, двух львят, обезьянку и венценосного голубя изъяли полицейские во время проверки одной из машин. Документов на них у водителя не было. Животные обрели временное жилище среди кошек и собак. Все получили имена, в том числе и дикая кошка, ее назвали Поймой. Новое место жительства для нее выбирали очень тщательно. И нашли. Пойму с радостью приняли в Великом Устюге в вотчине Деда Мороза.

Чтобы животное комфортно добралось до места, в Волгоград приехал ветеринар Московского зоопарка. Сначала животное усыпили – иначе невозможно было переместить его в клетку. А затем подождали, когда оно очнется, и без происшествий довезли до зоопарка.

- Сотрудники Зоосада тщательно готовились к приезду нового жителя, подготовили вольер, который будет комфортен и безопасен для проживания хищницы. Сейчас пума находится под пристальным наблюдением специалистов Зоосада, которые следят за ее состоянием, режимом питания, адаптацией на новой территории», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Ну а в приюте «Дино» обещают присматривать за своей бывшей воспитанницей. На их попечении остаются еще львята Симбо и Эрон и мартышка Полина.