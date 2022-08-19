Суточное число заразившихся коронавирусом в Волгоградской области выросло в 2 раза

За сутки ковидом заразились почти 300 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области начался бешенный рост заболеваемости коронавирусом. Еще неделю назад в сутки фиксировалось около 150 заразившихся, теперь заболеваемость выросла в 2 раза - почти до 300 новых случаев COVID-19. 19 августа коронавирус в регионе диагностировали у 286 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. По сравнению с предыдущими сутками прирост заболевших составил 17,7%.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Госпитализировали в ковидарии 19 августа 81 пациента, в течение четырех дней подряд в больницах с коронавирусом оказывается более 50 человек. Выздоровели сегодня только 9 волгоградцев. По данным оперативного штаба, в пятницу в регионе не зафиксировали смертей от COVID-19.

За все время распространения коронавируса в Волгоградской области им заразились 230 400 человек. Вылечились от опасной болезни 218 924 жителей. Погибли от ковида 6 899 волгоградцев.